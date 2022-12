25 Dicembre 2022

Il potere della risata. Senz’altro Lara Lucaccioni, master di yoga della risata è la persona che meglio ne conosce gli effetti che ha sperimentato anche su suo marito Matteo Ficarra, compagno di vita ma anche socio. «Da quando ridiamo insieme, la nostra relazione è migliorata tantissima. Mi dicono che mio marito è il mio più grande successo». Non c’è solo la risata però nel suo “Vivi 365” percorso di un anno su una piattaforma online che promette di far scoprire i segreti del benessere. «La scienza della felicità non è solo l’emozione positiva ma è una competenza da allenare fatta da tante parti».

E’ quello che ha raccontato ad Alessandra Pierini in questa puntata di “Corbezzoli” la nuova rubrica di Cronache Maceratesi.

L’intervista a Lara Lucaccioni è disponibile in podcast audio sulle seguenti piattaforme: Audible/Amazon Music/Alexa, Google Podcasts/Smart speaker, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Deezer, Podcast Addict, PodChaser, Castbox e prestissimo anche su Apple Podcasts.