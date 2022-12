MACERATA - L'evento di ieri sera, che sarà replicato oggi alle 14, ha fatto il pieno di telespettatori: è stato prodotto da Michele Torpedine con la collaborazione del maceratese Maurizio Tosoroni

«Il Volo a Gerusalemme» , lo show andato in scena la Vigilia di Natale su Canale 5, in replica oggi alle 14 stante il riscontro ottenuto (oltre tre milioni di telespettatori), ha una firma maceratese come apparso nei titoli del programma, «prodotto da Michele Torpedine in collaborazione con Maurizio Tosoroni».

Il maceratese Tosoroni ha seguito le varie fasi del megaevento natalizio, curandone i minimi dettagli e ieri sera le immagini di Gerusalemme hanno aggiunto grandi emozioni alla musica e alle canzoni interpretate da «Il Volo». Immagini e suoni che hanno parlato al cuore nel rispetto del significato più profondo delle festività natalizie. Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto è il protagonista di un esclusivo live registrato appunto in Terra Santa. Il loro palco è stato nella storica Torre di Davide, all’interno della parte storica di Gerusalemme. Per l’attività professionale legata al nostro capoluogo, Il maceratese Maurizio Tosoroni, in questo periodo, cura – con Fabrizio Nascimbeni – gli aspetti legati al marketing e alla ricerca di finanziamenti per lo Sferisterio.