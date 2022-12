CORRIDONIA - Appuntamento per lunedì 26, alle 17, nella chiesa dei santi Pietro, Paolo e Donato per la seconda rassegna organistica

Seconda rassegna organistica nella chiesa dei santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia, ad un anno dal restauro dell’organo Morettini. Appuntamento per lunedì 26, alle 17, con il concerto del maestro Nicola Procaccini. All’organo Morettini eseguirà musiche di Georg Muffat, Dietrich Buxtehude, Claude Benigne Balbastre, Pietro Morandi, César Franck, Johann Sebastian Bach e Giovanni Morandi. Il giovane maestro è nato a Sant‘Elpidio a Mare nel 1995. Nel 2015 consegue la laurea triennale con massimo dei voti, lode e menzione d’onore in clavicembalo al conservatorio di Fermo. Prosegue in seguito gli studi nella classe del maestro Wolfgang Zerer nella Hochschule für Musik und Theater di Amburgo, dove nel 2019 ha conseguito il Bachelor in organo con massimo dei voti e distinzione. Attualmente è iscritto al master di organo nella classe dei maestri Thomas Ospital e Olivier Latry nel conservatorio superiore di Parigi. Nell’ottobre 2018 gli è stata conferita la borsa di merito della Fondazione Berenberger, destinata ai migliori studenti della Hochschule für Musik und Theater di Amburgo. Nel 2018 ha vinto il primo premio del concorso internazionale Dietrich Buxtehude di Lubecca. Ha tenuto concerti da solista su prestigiosi strumenti storici in Germania ed è attivo come continuista. Nel 2022 è stato selezionato per un anno di residenza artistica in Giappone, organizzato dalla sala da concerto “Kitara” di Sapporo.