RAID - Sono sospettati (e denunciati) per tre furti avvenuti martedì. La polizia stradale li ha arrestati per resistenza perché hanno cercato di forzare un posto di blocco. Sulla vettura trovata la refurtiva

Arrestati in Lazio i presunti autori di tre furti avvenuti a Mogliano martedì pomeriggio. Si tratta di due albanesi residente in Campania, che sono stati fermati nella zona di Frosinone. I furti erano avvenuti in tre case in un momento in cui non erano presenti i proprietari. I ladri hanno portato via sia denaro (circa 8mila euro) che oggetti di valore. Avevano però lasciato una traccia: la targa dell’auto, che avevano preso in affitto, per fare i colpi. Targa che è stata diramata in tutta la provincia e anche nelle regioni vicine. Una pattuglia della Stradale di Frosinone ha notato la vettura e intimato l’alt. Chi era a bordo però ha tentato di fuggire, ma senza riuscirci. Gli agenti hanno trovato a bordo della vettura soldi e orologi (che sono poi essere stati rubati a Mogliano). I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Poi in base a quanto è stato trovato nella vettura sono stati anche denunciati per i furti avvenuti a Mogliano.