MORROVALLE - Ai due il sindaco Staffolani ha donato un pergamena per ringraziarli dell'impegno che mettono nelle varie associazioni cittadine

Due esempi di autentica dedizione e amore per la comunità cittadina. Sono stati ricevuti e premiati ieri mattina in Comune Enrico Petroselli e Domenico Torresi per il contributo che quotidianamente, come singoli cittadini, forniscono alla cura e alla crescita della città. Queste le motivazioni indicate nelle pergamene consegnate ai due cittadini morrovallesi: «Un sentito e grato ringraziamento per il senso civico sempre dimostrato. Negli anni si è distinto per il costante impegno e la generosa disponibilità a collaborare, prestando la propria opera a favore delle varie associazioni e della comunità tutta». «Il vostro è un esempio per tutti noi – ha sottolineato il sindaco Andrea Staffolani – più che un premio questo è un modo per dirvi grazie per quanto fate per tutta la comunità, con l’auspicio che tanti seguano le vostre azioni. Sistemare una serra, tagliare delle erbacce o fare altri piccoli lavori senza che nessuno lo chieda significa avere a cuore il bene del paese».