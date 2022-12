MONTECASSIANO - Al via il 27 dicembre, il costo è di 550mila euro. Il resto in estate. Il sindaco Catena: «Cerchiamo di chiudere il cerchio della sicurezza di tutti gli edifici scolastici»

Dal 27 dicembre al via i lavori per la scuola media Cingolani di Montecassiano. In vista dello start delle opere si è svolta una riunione tra amministrazione comunale, tecnici, progettisti, preside, dirigente amministrativo, impresa che si è aggiudicata l’appalto per effettuare i lavori che interesseranno il plesso che ospita la scuola secondaria di primo grado Cingolani.

Si è trattato di un incontro di coordinamento in vista dei lavori. «Ho espresso gratitudine ai tecnici per il grande lavoro svolto – ha commentato il sindaco Leonardo Catena – e grande soddisfazione per essere riusciti in pochissimo tempo a programmare, progettare e avviare i lavori per aumentare la sicurezza dell’edificio. La prima fase dei lavori avrà un costo di 550mila euro e inizierà durante il periodo delle vacanze natalizie e riguarderà principalmente la rimozione di alcuni controsoffitti, degli interventi di rinforzo dei solai e l’inserimento di catene per solidarizzare le facciate dell’edificio. La fase due, da realizzare in estate, riguarderà ulteriori interventi sui solai e sugli impianti».

Il primo cittadino ha poi aggiunto che «i lavori più impattanti si faranno durante le vacanze e alla ripresa della scuola ci sarà un cantiere mobile che interesserà un’aula alla volta e che non interferirà con il regolare svolgimento dell’attività didattica. Ci vorrà un po’ di pazienza qualora si verificasse qualche piccolo disagio durante lo svolgimento dei lavori considerando il fine e l’importanza degli interventi. Dopo la scuola primaria e il plesso scolastico di Sambucheto, cerchiamo di chiudere il cerchio della sicurezza di tutti gli edifici scolastici con la scuola media».