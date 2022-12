PROMO - Francesco Ricotta e Simona Chiurchiù producono e vendono in modo diretto ortaggi e frutta di stagione, olio extra vergine di oliva, farina di mais, conserve, confetture e passate dei prodotti della terra a due passi dal Castello della Rancia di Tolentino. «Se un prodotto non si trova nella cesta andiamo a raccoglierlo direttamente nel campo. Prendiamo ordinazioni per le feste e realizziamo confezioni regalo di assoluta qualità. Se un prodotto non si trova nella cesta andiamo a raccoglierlo direttamente nel campo

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. «Il nostro motto è “produciamo solo quello che la terra offre” perché teniamo alla genuinità di frutta e verdura che vanno ad assicurare il benessere del nostro corpo e della nostra mente. 100 ettari di terra a disposizione nei quali la nostra famiglia, dal 1992, produce e vende frutta e verdura di stagione a “metro zero”». Ad affermarlo sono Francesco Ricotta e sua moglie Simona Chiurchiù, titolari di Terra e Vita, azienda agricola storica di Tolentino specializzata nella produzione diretta di ortaggi e frutta di stagione, olio extra vergine di oliva, farina di mais e nella preparazione e vendita di conserve, confetture e passate realizzate raccogliendo e trasformando direttamente i prodotti della terra a due passi dal Castello della Rancia.

«Molto apprezzati in questo periodo sono gli ortaggi invernali –dice Francesco -. Cavolfiori, verze, porri, finocchi, insalata scarola, spinaci. Si possono ordinare in vista della preparazione di pranzi e cene natalizie e di capodanno, li facciamo trovare freschi e pronti per l’utilizzo. Inoltre con le nostre conserve e l’ottimo olio a marchio prodotto grazie al nostro bellissimo oliveto possiamo realizzare confezioni natalizie di grande qualità».«Molte persone oggi ci chiedono i prodotti preparati, soprattutto verdure pulite e insalata già tagliata in busta – spiega Simona -. Puntiamo davvero molto sulla freschezza degli ortaggi, i clienti apprezzano perché il sapore è diverso e la genuinità è sotto ai loro occhi. Se un prodotto non si trova nella cesta andiamo a raccoglierlo direttamente nel campo. Tutte le conserve e le preparazioni avvengono nelle cucine dello stabilimento, a norma ovviamente, siamo attrezzati con celle frigorifere, macchine invasettatrici ma è la passione per questo lavoro che fa la differenza».

La tendenza di riappropriarsi delle proprie abitudini alimentari non è cosa nuova a Terra e Vita, sempre molto frequentata. «I nostri clienti più assidui sono le signore che vengono a fare scorta di verdure fresche per la settimana ma anche molte coppie e giovani famiglie che tengono alle qualità organolettiche dei prodotti e alla garanzia del “ metro zero” – continua Simona -. Durante l’estate prepariamo le passate di pomodoro perfette da consumare in inverno oppure vendiamo direttamente questo frutto della terra per fare la salsa a casa, come vuole la tradizione».

«A Terra e Vita pratichiamo tecniche di agricoltura sostenibile e di precisione – precisa Francesco –, ad esempio abbiamo sistemi di micro irrigazione a basso consumo idrico, come la manichetta, abbiamo i bombi per l’impollinazione, non usiamo prodotti che anticipano la maturazione e ricicliamo la bio-plastica utilizzata per la coltivazione degli ortaggi, siamo molto attenti al tema ambientale e al tempo stesso garantiamo un prodotto di elevata qualità, basta vedere le ceste e gli scaffali del negozio».

L’azienda agricola Terra e Vita si trova in Contrada Rancia, 3 a Tolentino. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 0733 968177 o scrivere una email all’indirizzo v[email protected]. Visitate il sito ufficiale e seguite le pagine Facebook e Instagram per tutte le novità.

(Articolo promoredazionale)