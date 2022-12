CIVITANOVA - Controlli in centro e al casello autostradale in concomitanza di un evento che ha richiamato centinaia di persone da fuori regione. Due denunciati e tre segnalati come assuntori

Pattugliamento su strada della Guardia di finanza, sequestrati 30 grammi di stupefacenti fra hashish, cocaina, marijuana e crack. Due i denunciati, tre segnalati come assuntori.

Lo scorso fine settimana, in concomitanza con lo svolgimento di un evento in una discoteca che ha attirato tante presenze anche da fuori regione, le Fiamme gialle della locale compagnia hanno messo in campo diverse pattuglie, coadiuvate dall’unità cinofila antidroga, con le quali hanno presidiato il casello autostradale e alcune strade del centro della città.

Sono stati eseguiti numerosi controlli a veicoli e persone e in cinque occasioni il fiuto del cane antidroga è stato determinante per rinvenire e sottoporre a sequestro un mix di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e crack, per un totale di 30 grammi. Due le persone denunciate: si tratta di un 45enne residente a Civitanova e un 27enne di Senigallia, mentre due 18enni della provincia di Fermo e un 24enne della provincia di Teramo sono stati segnalati come assuntori. L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo rafforzato in prossimità delle festività natalizie e di fine anno.