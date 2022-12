MACERATA - La formazione statunitense salirà sul palco del teatro Lauro Rossi martedì 27 dicembre alle 21.15

Ultimo appuntamento dell’anno per il festival Macerata Jazz, la kermesse del Comune, con la direzione artistica di Musicamdo Jazz, in collaborazione con l’Università e il supporto di Regione, Ministero della Cultura e numerosi sponsor. Martedì 27 dicembre alle 21.15, infatti, salirà sul palco del teatro Lauro Rossi la formazione statunitense Roderick Giles & Grace Gospel Choir.

Roderick Giles nasce a Washington, dove frequenta la Eastern High School ed entra nel rinomato Eastern High School Choir. Studia musica sotto la guida di Joyce Garrett, suo mentore, che stima profondamente e al quale attribuisce la sua esperienza musicale. Roderick apre la propria agenzia musicale all’età di 22 anni e comincia a promuovere musica di alto livello per funzioni religiose, eventi e ricorrenze speciali. Con il suo gruppo Grace composto da 6 cantanti molto talentuosi si esibisce nei luoghi più prestigiosi d’America, come la Casa Bianca, il Kennedy Center e diverse altre strutture. Nel settembre 2013 Roderick prende parte con il suo gruppo alla cinquantaduesima registrazione della grande cantante Gospel Dorothy Norwood. In ogni esibizione del gruppo di Roderick si possono ascoltare la devozione e la passione per il canto ed il gospel, riuscendo a trasmettere a tutti gli ascoltatori un messaggio di pace, amore, gioia e speranza.

La formazione che si esibirà a Macerata capitanata dal suo leader, il tenore Roderick Giles, è composta dalle voci di Crystal Brooks, Tomika Arnoild Carter, Sherice Payne, David Hammett e dal tastierista Marcus Johnson. La 53esima stagione di Macerata Jazz si chiude poi giovedì 5 gennaio, con il progetto “Grande, grande, grande… Mina” della Musicamdo Jazz Orchestra, big band fondata dall’associazione Musicamdo su idea e coordinamento del sassofonista Stefano Conforti e composta da 25 musicisti jazz principalmente del maceratese che vede alla voce la cantante Alessandra Doria e la direzione del maestro Luca Pecchia.

Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini 10, aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 (nei giorni di spettacolo anche dalle 20,15 al teatro Lauro Rossi).

Per informazioni: 0733230735 e [email protected].