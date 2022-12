PROMO - Alfredo Celiberti, Founder & Ceo dell’azienda: «Per noi è stata una grande soddisfazione e non lo diciamo solo per le performance finanziarie, ma anche per il piacere di trovarci a competere nel mercato del digital internazionale, potendo vivere in questa regione»

Tra più di 8.000 aziende candidate, solo 500 entrano a fare parte della classifica stilata ogni anno da Il Sole 24 Ore e Statista per premiare le aziende italiane con maggior crescita di fatturato negli ultimi quattro anni, decretandole Leader della Crescita.

L’edizione 2023 vede un bel successo di Drop | e-business & love! (www.drop.it), eCommerce provider con sede a Montegranaro, che con una crescita media registrata del 61,62%, ottiene la 112esima posizione, diventando così la prima azienda marchigiana in classifica.

Alfredo Celiberti, founder & Ceo dell’azienda, racconta: «Per noi è stata una grande soddisfazione, e non lo diciamo solo per le performance finanziarie, ma anche per il piacere di trovarci a competere nel mercato del digital internazionale, potendo vivere nelle Marche. Non è vero che tutto, in questo mondo, debba accadere a Milano. (…) il ringraziamento per il risultato va anche ai nostri clienti di oggi (Stella McCartney, Ducati, Barilla, Save The Duck, La Sportiva, Oamc, Corneliani, Lardini, Cult, ecc.) e a quelli che crederanno in noi domani».

A livello tecnologico e organizzativo, Drop «sta puntando da anni su partnership selezionate e solide come Adobe, Google, Paypal, Adyen, Klarna, in grado di creare un ecosistema ideale per progetti e-business di alto profilo. Mentre sul fronte organizzativo, lo scenario evolve ad una velocità che richiede organizzazioni più snelle e scalabili. Temi come l’omni-canalità, l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e virtuale ed un sempre più consapevole interesse da parte del mercato, stanno facendo vivere al nostro settore un periodo con accelerazioni senza precedenti. Tutto questo ci ha indotto a rivedere profondamente le logiche organizzative, spostando l’attenzione sulla condivisione di principi e valori, un modello di auto-gestione simile a quello adottato da Netflix (il famoso “Freedom and Responsibility”)».

«Dimenticate assetti piramidali, le strutture aziendali simil militari che premiano leadership “forti” – conclude Celiberti – in Drop abbiamo messo in primo piano fiducia, libertà, responsabilità, team dinamici».

