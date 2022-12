MACERATA - L'iniziativa realizzata in collaborazione con Natu’ e patrocinata dal Comune

Piantumazione di 40 alberi, regalo della Libreria Del Monte alla città di Macerata. Presenti all’evento che si è svolto a Piediripa, realizzato in collaborazione con Natu’ e patrocinato dal Comune di Macerata, l’Assessore allo Sviluppo economico e all’Ambiente Laura Laviano, l’agronomo Mario Bongarzoni, l’associazione Cea Fontescodella con Giada Giorgetti e una rappresentanza degli alunni della scuola media Enrico Fermi.

«Un albero per il futuro nasce come campagna nazionale per la riforestazione urbana, la tutela del verde e la creazione di programmi di educazione ambientale nelle scuole, coinvolgendo aziende ed enti pubblici – dichiara Vincenzo Fusco, responsabile del progetto Natù- . Lo scopo del progetto Natù è sensibilizzare gli studenti al tema ambientale e renderli protagonisti di azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente contrastando i cambiamenti climatici. L’impegno di “Un Albero per il Futuro” è anche di garantire un’adeguata cura agli alberi per far sì che siano in grado di crescere ed essere alleati della comunità per la decarbonizzazione. Per questo ci poniamo l’obiettivo di coinvolgere gli studenti di elementari e medie in programmi di educazione ambientale per creare futuri cittadini responsabili verso l’ambiente».

Sono stati proprio gli alunni della scuola media Fermi, che avevano già preso parte nei giorni scorsi ad un programma di educazione ambientale, a procedere alla messa a terra delle piantine. «Siamo subito state entusiaste del progetto, sostiene valori che sentiamo appartenerci e in più coinvolge totalmente la comunità locale – racconta Annalisa Del Monte – ringraziamo il Comune che ci ha supportato nella realizzazione di questo spazio verde, i ragazzi della scuola Fermi che ci hanno aiutato a piantare gli alberi e le cooperative sociali che li cureranno fino a radicamento».