CIVITANOVA - La musicista si è esibita questa sera in piazza XX Settembre indossando un luminoso abito bianco

Suona il violino a 5 metri d’altezza circondata da un bianco vestito luminoso. La violinista gigante nel pomeriggio ha animato piazza XX Settembre suonando il suo strumento sotto l’abete natalizio di Civitanova.

Una performance di grande spettacolo e scenografica che ha attirato bambini e passanti.

Non molte le presenze a causa del poco passeggio infrasettimanale pomeridiano, ma le note della violinista hanno catturato l’attenzione di quanti col naso all’insù si trovavano a passare di là e si sono soffermati a godere della musica e dello spettacolo.

Nel repertorio musiche non convenzionali per un violino come “Skyfall” o “Rockabye”. Domani pomeriggio sempre in piazza torna la danza acrobatica aerea con tessuti e venerdì, dalle 17,30 esibizione itinerante del corpo bandistico città di Civitanova. Aperti tutti i giorni la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il planetario astronomico al Varco sul mare.

(Foto di Federico De Marco)