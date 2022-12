VOLLEY SUPERLEGA - A Civitanova netto 3 a 0 nel recupero dell'ottava giornata. Guadagnata la possibilità di giocare in casa contro Milano il quarto di finale di Coppa Italia del 29 dicembre

di Mauro Giustozzi

Missione compiuta. La Lube vince il recupero dell’ottava giornata di andata contro il fanalino di coda Siena, conquista il secondo posto in classifica alla fine del girone di andata e con questo anche la possibilità di giocare in casa contro Milano il quarto di finale di Coppa Italia il prossimo 29 dicembre.

Terzo successo in una settimana per la squadra di Blengini, settimo consecutivo tra SuperLega e Champions che conferma il buon periodo di forma attraversato dai cucinieri. Che hanno concesso pochissimo agli avversari, appena un primo set equilibrato, per poi premere sull’acceleratore con attacco, servizio e muro che hanno sovrastato gli avversari. Con prestazioni da incorniciare da parte di Bottolo mvp (14 punti, 52% in attacco), Nikolov (13 e 56%) e Zaytsev (14 col 60%) a cui De Cecco ha servito palloni a ripetizione.

Rispetto alla formazione che ha superato tre giorni fa Taranto coach Blengini fa una sola variazione nel settore schiacciatori: Bottolo titolare e Yant che inizia dalla panchina.

Turno al servizio inziale di Zaytsev che mette in grande difficoltà la ricezione toscana con Nikolov che ne approfitta mettendo a terra i punti che valgono il 4-1. Un fallo in attacco e l’ace di Petric, però, riportano dentro la partita Siena con la sfida che torna a dipanarsi sul punto a punto. Fino ad un altro turno al servizio, stavolta di Bottolo, su cui Civitanova costruisce un altro break a suo favore che si allunga sul muro di Nikolov che vale il 13-9, con Pelillo costretto a chiamare il time out. Civitanova però si mangia il vantaggio con una serie di errori che rianimano una Siena comunque determinata e con una battuta fastidiosa (16-15). De Cecco si affida in attacco ancora a Bottolo per respingere il tentativo di risalita avversario e trova buone risposte dal martello che rilancia la Lube sul 21-18. Finale però in volata, con Siena che trova risorse dalla panchina ed un servizio pungente, Civitanova che resiste e chiude alla seconda palla set con Nikolov.

Secondo set che parte sulla falsariga del precedente: è ancora la battuta, di Nikolov, a creare il primo break (8-4) a favore dei tricolori. Da un baby all’altro, il testimone passa a Bottolo che con due attacchi vincenti di seguito allarga il divario con la Emma Villas costretta ad incassare l’11-5. Anche lo Zar si iscrive allo show dell’attacco biancorossi e con tre punti di fila demolisce le già scarse chance di rientrare in gioco della formazione di Pelillo. Che è costretta ad incassare una lezione di volley con un punteggio alla fine del set mortificante.

Sempre e solo Lube in avvio an che del terzo con un 4-1 che annichilisce la Emma Villas Siena. Che però si rialza, sfruttando qualche contrattacco sbagliato dei marchigiani, accorcia lo svantaggio. Cala l’intensità dai nove metri dei toscani che commettono anche diversi errori che facilitano il compito ad una Lube che invece resta concentrata e attenta nel suo gioco ampliando il vantaggio sui senesi e conducendo in porto set e partita senza dover fare gli straordinari. Il 2022 si chiuderà dunque con un’altra doppia sfida in appena tre giorni: il 26 dicembre cucinieri a Padova per la seconda giornata di ritorno di SuperLega e il 29 il quarto di finale casalingo contro Milano che sarà anche l’ultima sfida dell’anno solare per la squadra di Blengini.

CIVITANOVA – SIENA 3-0 (25-23, 25-11, 25-18)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 14, Anzani 5, Zaytsev 14, Nikolov 13, Chinenyeze 6, De Cecco 2; Balaso (L), D’Amico, Garcia, Gottardo. NE.: Yant, Sottile, Diamantini, Ambrose (L). All. Blengini.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Van Garderen 3, Ricci 5, Finoli, Petric 11, Mazzone 8, Pinali 3; Bonomi (L), Pinelli, Raffaelli 4, Biglino, Pereyra 8, Pochini. All. Pelillo.

ARBITRI: Zavater e Cavalieri.

NOTE: spettatori 1387, incasso di 16884 euro. Durata set: 30’, 21’, 27’, totale 78’. Civitanova: battute sbagliate 4, vincenti 4, muri 7, errori 10. Siena: bs. 12, v. 2, m. 5, e. 21.