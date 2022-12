RAID - Malviventi in azione questa sera in località Scalette. Scattano le ricerche dei carabinieri

Ladri in azione a Camerino, due furti e scattano i posti di blocco dei carabinieri della Compagnia locale per cercare i malviventi. Le pattuglie dei militari non sono passate inosservate questa sera intorno alle 20. Una serie di posti di blocco sono stati disposti intorno alla città ducale, nella zona tra il quartiere Vallicelle e la Varanese. I carabinieri stanno cercando tracce dei malviventi che avrebbero commesso almeno due furti in località Scalette, la zona che si trova tra Vallicelle e viale Leopardi. Al momento non sono stati resi noti i dettagli, ma è in atto la ricerca di possibili sospetti con posti di blocco intorno a Camerino. Alle 21 le ricerche sono in corso.

(m. or.)