POTENZA PICENA - Vittima una ragazza di 25 anni. Le avrebbero fatto assumere hashish e cocaina nel corso di una serata. Oggi l'udienza davanti al Gup. La difesa contesta la ricostruzione dell'accusa

Violentata dopo averle fatto assumere hashish e cocaina, in due rinviati a giudizio dal gup del tribunale di Macerata. I fatti che vengono contestati al 31 ottobre 2020, a Potenza Picena. La ragazza 25enne, una sera era andata a casa di un amico e c’era anche un altro ragazzo (anche loro hanno la stessa età della giovane e sono tutti italiani). Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rita Barbieri, i due imputati avrebbero fatto assumere hashish e cocaina alla giovane donna. La ragazza dopo l’assunzione di droga sarebbe stata in uno stato confusionale e a quel punto i due ragazzi si sarebbero approfittati di lei. L’accusa parla di palpeggiamenti e poi di un rapporto completo che la ragazza sarebbe stata costretta a subire. Oltre alla violenza sessuale di gruppo ai due imputati viene contestato anche lo spaccio di droga per avere ceduto hashish e cocaina alla giovane. Oggi si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Il giudice ha rinviato a giudizio i due imputati. Gli imputati, difesi, uno dall’avvocato Vando Scheggia, l’altro dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Massimiliano Cofanelli (oggi sostituiti dal legale Ivan Gori), respingono con forza le accuse e ricondurrebbero la vicenda ad un rapporto consenziente avuto con la ragazza. Starà al processo, che si aprirà il 26 giugno, far luce su quanto accaduto quella notte.

(Gian. Gin.)

*A tutela della vittima non vengono indicati i nomi degli imputati