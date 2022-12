PORTO RECANATI - E' il locale simbolo dello storico piatto povero da cui prende il nome. Il 31 dicembre servirà l'ultima cena. La titolare, Piera Giri, che lo gestisce insieme al fratello: «L'attività l'ha avviata il nostro bisnonno. Ora siamo stanchi ed è arrivato il momento di chiudere, il nostro è un lavoro di soddisfazione ma anche di enormi sacrifici. Il segreto? Solo il pesce fresco»

di Laura Boccanera

Era il ristorante preferito di Beniamino Gigli, dove il tenore si rifocillava dopo aver cantato in quell’arena che oggi a Porto Recanati porta il suo nome. E poi anche le gemelle Kessler passarono di lì per provare il famoso “brodetto”. In 100 anni di attività “Il diavolo del brodetto” di persone ne ha incontrate e sfamate tante, vip e gente comune.

E questa storia centenaria iniziata dal bisnonno dell’attuale gestione, Biagio Giri, sta per concludersi. Chiude definitivamente dopo 100 anni di attività e 4 generazioni “Il diavolo del brodetto”, il ristorante tipico di Porto Recanati da sempre in via Gardini. In questo secolo di vita tante cose sono cambiate, è comparsa la veranda, i menù sono stati modificati in base ai gusti e alle mode, lasciando saldo e intoccabile però il celebre brodetto di pesce, piatto povero di una volta, oggi leccornia ricercata e apprezzata per il gusto autentico del pesce preparato al suo interno.

Il 31 dicembre Piera e Giuseppe Giri, quarta generazione di ristoratori smetteranno i panni da chef e locandiera. Un cambio di vita dovuto alla stanchezza dell’età che però scrive la parola fine su un’epoca e una pietra miliare della ristorazione lungo la riviera romagnola. Per tutti infatti il Diavolo del brodetto è un locale pilastro della cucina marinara. Intere famiglie lo hanno scelto per i momenti importanti come battesimi, comunioni, per tutti era sinonimo di buona tavola e famiglia: «ci dicevano sempre che sembrava di essere a casa – racconta Piera Giri, la titolare del ristorante che ha gestito assieme al fratello Giuseppe – intere famiglie sono passate di qua, però ci siamo invecchiati, siamo stanchi ed è arrivato il momento di chiudere, è un lavoro il nostro di soddisfazione, ma anche di enormi sacrifici e tempo sottratto alla famiglia e agli affetti».

Un’attività così longeva che la memoria si perde tracciando all’indietro la linea del tempo: «L’ha avviata il nostro bisnonno Biagio all’inizio del ‘900 ma di preciso non sappiamo quando. Le prime testimonianze che abbiamo dai documenti è del 1930, ma il ristorante era già avviato. Una volta solo i conti e i marchesi da Recanati, i nobili andavano a pranzo fuori, non era come adesso. Poi l’attività è passata a mio nonno Amato e a mio padre Biagio. Io ero piccolina ed ero già qui con mio fratello con cui abbiamo portato avanti questo impegno. Il tenore Beniamino Gigli era amico di famiglia e d’estate dopo aver cantato mangiava nello chalet che allestivamo nei mesi estivi sulla spiaggia».

Un ristorante che è sopravvissuto alle mode ed è stato testimone del cambio di gusto e abitudini degli italiani, dal turismo alle scelte alimentari: «Una volta ad esempio nessuno ordinava l’insalata di mare – continua Piera Giri – abbiamo modificato il menù negli anni, ma il brodetto è rimasto sempre lo stesso». E pur di sembrare spudorati lo chiediamo: qual è il segreto per un brodetto da leccarsi i baffi? «L’unico segreto è il pesce fresco – dice – basta pensare che 20 anni fa quando venne istituito il fermo pesca biologico tenevamo il ristorante chiuso perché mancava la materia prima e non era possibile garantire la qualità del prodotto». Ora nel futuro della locandiera un po’ di tempo libero e lo spazio per coltivare le passioni, in primis pittura e canto.