Cinquanta talenti di Civitanova e non solo, insieme per la realizzazione del video di Talent of Civitanova per gli auguri di Natale. La scelta del brano è “La musica che gira intorno”, di Ivano Fossati. «Perché la musica gira intorno a noi – esordisce Paolo Notari – Intorno a me, a loro, a tutti. La musica è vita: la dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non conoscono canzoni. Ecco, vorrei che tutti noi ci fermassimo ad ascoltare».

«Il messaggio di Toc è chiaro e sincero ed è per questo motivo, allora, che in pochi giorni il brano sta facendo il giro di tutti i social – si legge nella nota -. Interpretato magistralmente dai cantanti finalisti del talent, il video fa rivivere anche i momenti migliori delle due serate di ToC, Talent of Civitanova, nato da un’idea del sindaco Fabrizio Ciarapica». Vede, infatti, la partecipazione, oltre che dei finalisti, anche dei giudici dello spettacolo: il maestro Peppe Vessicchio, il critico musicale Dario Salvatori, il giornalista sportivo Amedeo Goria, la figlia Guenda e il giudice internazionale di vari festival, Michele Poma.

Il video e l’audio sono stati registrati negli studi dell’associazione “Il Palco” di Civitanova. Al mixer il tecnico del suono Paolo Ojetti. La regia è stata curata dallo stesso regista di ToC, Sabino Morra. «La prima edizione di ToC – conclude Paolo Notari – ci ha riempito di soddisfazione anche per aver creato un team di talenti e, quindi, a tutti è giunto spontaneo il desiderio di donare a tutti i marchigiani un modo particolare per fare gli auguri di buone feste e, sono sicuro, che guardando questo video, vi verrà naturale cantare con noi. E’ la musica che gira intorno. Beh, noi lo stiamo già facendo. Auguri».

(Articolo promoredazionale)