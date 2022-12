MONTELUPONE - Animatore delle serate lungo tutta la riviera adriatica e titolare dell'azienda Icis, lascia una moglie e tre figlie. Il suo collega e amico fraterno Marco Chiatti: «Ogni volta incontrarlo era una festa». Il funerale domani alle 15 nella chiesa di San Francesco

di Laura Boccanera

Cordoglio e sgomento per la morte di Rossano Riccobello, aveva 50 anni. Imprenditore, ma anche animatore delle serate lungo tutta la riviera adriatica marchigiana dove suonava assieme a Marco Chiatti da 30 anni nel duo Pepenero live.

A stroncarlo un tumore scoperto pochi mesi fa e che non gli ha lasciato scampo. Aveva anche subìto un intervento per la rimozione che però non è bastato a salvarlo, si è spento ieri all’ospedale Torrette di Ancona dove era ricoverato. Un dolore immenso per la sua famiglia: era papà di tre ragazze Anastasia, Noemi, e la piccola Anna avute con la moglie Lena.

Residente a Montelupone, era il fratello dell’avvocato Rosita Riccobello. Era il titolare dell’azienda Icis che produce circuiti stampati, ma la sua vera passione era la musica. Da 30 anni suonava nei locali e cantava assieme a Marco Chiatti. Un uomo buono, piacevole, sempre disponibile.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di sgomento per la sua morte che lascia un vuoto in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane: «Per me era il fratello maschio che non ho mai avuto – dice Marco Chiatti collega dei Pepenero – ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, la sua passione era la musica da sempre, prendo in prestito quello che ha detto un nostro amico Giovanni Matarazzo, ex marketing manager della Eko: Rossano era serio, modesto, ironico, generoso, divertente, intelligente e arguto, innamorato della famiglia e della vita. Ogni volta incontrarlo era una festa».

Il funerale domani alle 15 nella chiesa di San Francesco a Montelupone. Lascia anche il padre Giuliano e la mamma Franca. La camera ardente sarà allestita da oggi pomeriggio alle 15 nella sala delle onoranze funebri Carestia.