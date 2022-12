A COSENZA i bianconeri hanno vinto nel giorno del 28esimo anniversario della scomparsa del presidentissimo. Avrebbero voluto farlo indossando i "suoi" calzettoni, ma il fischietto della sezione di Macerata non lo ha concesso per via del colore delle maglie dei locali, decisione che ha scatenato la polemica dei tifosi

Nell’epoca in cui le squadre di calcio giocano sempre più di frequente con maglie che, per scelte dettate da accordi con potenti sponsor tecnici, quasi nulla hanno a che fare con i colori sociali, ecco che arriva quello che non t’aspetti.

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata è l’arbitro designato a dirigere Cosenza-Ascoli e domenica 18 dicembre, è stato lui a non autorizzare l’Ascoli Calcio a far indossare ai propri giocatori i calzettoni rossi in memoria del presidentissimo Costantino Rozzi, decisione che ha scatenato la polemica da parte dei tifosi bianconeri.

Il 18 dicembre di 28 anni fa, era il 1994, Rozzi ci lasciava e le sue gesta – sportive e non solo – sono diventate leggenda. E’ stato ricordato, solo per restare ad Ascoli, con un settore dello stadio, con l’antistante piazzale, con il ponte dietro la Sud costruito dalle sue imprese. Per non elencare quello che ha fatto Rozzi (ci vorrebbe una enciclopedia), ci limitiamo alla messa che ogni anno, oggi compreso, ogni 18 dicembre viene celebrata in Duomo. Lì dove si svolse il suo funerale alla presenza di oltre ventimila persone.

Tornando ai calzettoni rossi, che non fanno parte della divisa ufficiale dell’Ascoli, l’iter prevede che una società in questo caso chieda l’autorizzazione alla Lega per utilizzarli. La Lega di B, è il caso dell’Ascoli, rimette la decisione all’arbitro. Mai nessun direttore di gara in questi 28 anni aveva preso una decisione del genere. Il primo “niet” è arrivato da Juan Luca Sacchi di Macerata secondo cui quei calzettoni avrebbero potuto confondersi con le maglie del Cosenza. La squadra calabrese indossava una divisa che di rosso aveva mezza maglia (solo sul davanti) e una spalla.

All’inizio di questo campionato, durante quasi tutto quello passato e anche nel precedente, l’Ascoli ha spesso giocato con i calzettoni rossi, anche contro squadre con maglie intere o con intarsi rossi. Mai nessun problema, la decisione del direttore di gara quindi non ha soddisfatto i tifosi del Picchio che tengono tantissimo ai calzini rossi e ad una ricorrenza così speciale.

(Redazione Cronache Picene)