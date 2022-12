MATELICA - Sono intervenuti diversi esperti e sono stati consegnati gli attestati per la fine del corso di formazione professionale

Al teatro Piermarini di Matelica un convegno sulla salute delle api e degli ecosistemi. Sono intervenuti diversi esperti e sono stati consegnati degli attestati di fine corso di formazione professionale.

Dopo i saluti del sindaco Massimo Baldini e del vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani, che hanno ribadito l’importanza del settore dell’apicoltura a Matelica, è salito sul palco il presidente del consorzio apistico di Macerata Alvaro Caramanti, che ha parlato della situazione di difficoltà delle api a causa dei trattamenti chimici in agricoltura. A seguire, è intervenuta l’assessore regionale Chiara Biondi, che ha approfondito il tema dell’apicoltura intesa come cultura dell’ambiente, della biodiversità e della salute dell’uomo. Sul palco anche il consigliere regionale Renzo Marinelli, il quale ha sottolineato l’importanza dell’apicoltura per tutto il territorio montano.

Il presidente della Cooperativa Apicoltori Montani Pierluigi Pierantoni e il presidente di Agorà Niccolò Urbinelli hanno invece presentato i corsi di formazione professionale di 500 ore finanziati da Fse e Regione che si sono svolti a Marotta e a Matelica sulla specializzazione in apicoltura. A seguire sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al corso e dopo il dibattito finale i presenti si sono spostati al ristoro rurale della Cooperativa Apicoltori Montani per un pranzo degustazione. «Una mattinata importante per il settore e per Matelica che si vanta del titolo di Città del miele – spiegano Baldini e Cingolani – l’apicoltura è da sempre nel dna del nostro territorio ed eventi come questo aiutano ad approfondire tematiche essenziali per il futuro. Siamo onorati di aver ospitato il corso di formazione a Matelica e ringraziamo sentitamente il presidente Pierantoni per il gran lavoro fatto da oltre 40 anni per il settore».