VOLLEY A1 - I cucinieri proseguono la striscia positiva fra Super Lega e Champions League. All'Eurosuole Forum di Civitanova successo maturato grazie alle sapienti mani di De Cecco che ha innescato a ripetizione le sue bocche di fuoco Zaytsev, Nikolov e Yant che si sono messe in evidenza quasi dividendosi la percentuale di punti nei tre parziali. Mercoledì alle 20,30 il recupero del turno di campionato rinviato causa covid contro Siena

di Mauro Giustozzi

La Lube infila la sesta perla consecutiva tra SuperLega e Champions League iniziando col piede giusto il girone di ritorno del campionato.

Un successo, contro Taranto, maturato grazie alle sapienti mani di Lucio De Cecco che ha innescato a ripetizione le sue bocche di fuoco Zaytsev, Nikolov e Yant che si sono messe in evidenza quasi dividendosi la percentuale di punti nei tre parziali che li ha visti protagonisti singolarmente. Qualche difficoltà nel terzo set, forse anche perché è affiorata un po’ di stanchezza, con Civitanova costretta a rincorrere nel finale la Prisma che ci ha creduto fino alla fine: ne è scaturito un parziale spettacolare che ha tentuo col fiato sospeso sino alla fine i tifosi. Lube che concluderà il trittico di sfide casalinghe in una settimana mercoledì prossimo alle 20,30 quando ospiterà Siena per il recupero del turno di campionato rinviato causa covid di alcuni atleti civitanovesi. In caso di vittoria i cucinieri raggiungerebbero il secondo posto in classifica e soprattutto la possibilità di giocare in casa il quarto di finale di Coppa Italia il prossimo 29 dicembre.

Blengini si affida in partenza al sestetto schierato nelle ultime uscite, con la diagonale De Cecco-Zaytsev, i centrali Anzani e Chinenyeze, gli schiacciatori Nikolov e Yant, Balaso libero. Ospiti penultimi in classifica a caccia di punti salvezza che si presentano con gli ex Di Pinto ‘il mago di Turi’ in panchina e Falaschi in regia. Sfida che inizia con un estenuante punto a punto (11-10) che vede le squadre fronteggiarsi sotto rete. Ci pensa allora l’attacco di Nikolov e il turno al servizio del martello bulgare a scavare un break pesantissimo che manda in confusione Taranto che incassa un perentorio 17-10 che incanala il parziale verso la sponda marchigiana. Con Anzani che mette giù i punti finali di un set in assoluto controllo per la formazione di Blengini. La Prisma annulla una palla set ma capitola poi sull’attacco di Zaytsev.

Secondo parziale che vede ancora attacco e servizio biancorosso molto pungente con Nikolov e Zaytsev protagonisti ben assecondati al centro da un Anzani in buona vena e così allungare sul 10-6 per i biancorossi è sin troppo facile. La squadra di Di Pinto si rifà sotto grazie al fondamentale del muro che marca tantissimo lo Zar e di un attacco efficace con Stefani che vale il primo vantaggio nel set (16-17) che costringe Blengini a chiamare time out. Finale che si gioca sul filo dell’equilibrio nel punteggio: un servizio sbagliato di Stefani e l’attacco vincente di Nikolov portano Civitanova sul 24-21 col martello bulgaro che mette il sigillo sul set.

Pugliesi combattivi in avvio di terzo, anche per provare ad allungare una partita saldamente in mano ai civitanovesi. I ragazzi di coach Di Pinto piazzano un break che vale il 2-4, ma non fanno i conti col muro biancorosso che piazza due blocchi vincenti consecutivi che ribaltano completamente l’inerzia della sfida (6-4) con Yant che diventa protagonista nell’allungo che porta Civitanova saldamente al comando anche di questo set. Arcigna però Taranto che si aggrappa ai suoi giocatori più esperti per non mollare e raggiunge con l’ace di Antonov e il muro di Larizza su Yant il 18-19. Lube di rincorsa negli ultimi punti del parziale con Bottolo in campo per Yant, Taranto conquista sette palle set annullate da Civitanova che a sua volta deve attendere la quinta palla set per chiudere con gli ultimi due punti che li mette a terra Zaytsev.

Onore alla Prisma sempre dentro la partita combattendo sino alla fine contro i più quotati avversari ed uscendo a testa alta da questo confronto con una squadra di alto livello che lotterà per obiettivi molto diversi da quelli della combattiva squadra di Vincenzo Di Pinto.

CIVITANOVA – TARANTO 3-0 (25-20, 25-22, 35-33)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Zaytsev 17, Nikolov 14, Chinenyeze 11, De Cecco 2, Yant 13; Balaso (L), D’Amico, Garcia, Bottolo 3. NE.: Sottile, Diamantini, Gottardo, Ambrose (L), Bottolo. All. Blengini.

GIOELLA PRISMA TARANTO: Alletti 4, Falaschi 1, Loeppky 21, Larizza 9, Stefani 5, Antonov 10; Rizzo (L), Ekstrand 6, Cottarelli. Andreopoulos, Pierri (L) NE.: Gargiulo. All. Di Pinto.

ARBITRI: Saltalippi e Piperata.

NOTE: spettatori 1.303, incasso di 16.921 euro. Durata set: 30’, 28’, 44’, totale 101’. Civitanova: battute sbagliate 14, vincenti 2, muri 8, errori 19. Taranto: bs. 12, v. 3, m. 6, e. 19.

(Foto Spalvieri)