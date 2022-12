MACERATA - Torna l'iniziativa di Natale: da oggi i giochi inutilizzati potranno essere portati nella sede dell'associazione. Il ricavato della vendita sarà devoluto in parte al reparto di Pediatria dell'ospedale cittadino

Per Natale ritorna la Banca del giocattolo della Croce verde di Macerata. I bambini (o i loro genitori) che intendono donare i giocattoli non più utilizzati (ma in buono stato, puliti e funzionanti) dal 18 dicembre al 9 gennaio, possono portarli nella sede della Croce verde in via Indipendenza 12.

«Tutti i giocattoli raccolti – spiega la Croce verde – opportunamente controllati e igienizzati, verranno rimessi in vendita (ad offerta) in occasione dei vari mercatini che l’associazione organizza durante l’anno. Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di materiale per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata e per il funzionamento delle attività socio sanitarie dell’associazione. Contro la cultura dello scarto, la raccolta dei giocattoli usati ha un grande significato per i bambini perché li educa alla solidarietà e al riuso dei beni da loro non più utilizzati».