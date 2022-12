PROMO - Fino al 22 dicembre c'è tempo per prenotare il dolce natalizio nella storica gelateria di Macerata, che quest'anno collabora con la pasticceria Cappelletti. La titolare Barbara Trozzo: «Le farciture sono nocciola e fiordilatte, cioccolato e fiordilatte, nocciola e pistacchio. Perfetti per un regalo goloso ed originale»

Chi non ama uvetta e canditi nel panettone può gustare il tradizionale dolce con una farcitura speciale: il gelato. La storica gelateria Tutto Gelato a Macerata lo fa da ben 37 anni e i golosi ingredienti lo rendono unico sia da gustare in famiglia che da regalare ad amici e parenti per le festività natalizie e per inaugurare il 2023 in modo originale.

«Abbiamo voluto iniziare la collaborazione con la pasticceria Cappelletti di Tolentino, che ha aperto un punto vendita anche a Macerata, per offrire ai nostri clienti un prodotto di qualità realizzato con ingredienti naturali provenienti dalla nostra bellissima regione e che fanno felici grandi e piccini – afferma Barbara Trozzo, titolare della gelateria -. Per completare la nostra offerta abbiamo anche i torroni, sempre realizzati da Cappelletti».

«Il nostro gelato ormai lo conoscono tutti, è realizzato con materie prime selezionate e i gusti sono davvero tanti – continua Barbara -. Per farcire i panettoni abbiamo scelto le tre combinazioni di gusti che vanno per la maggiore: nocciola e fiordilatte, cioccolato e fiordilatte, nocciola e pistacchio. Tutti vengono arricchiti da glasse e granelle varie. Per prenotarli basta chiamare o passare in gelateria entro il 22 dicembre, abbiamo già molte richieste e vogliamo organizzarci al meglio. Se si hanno particolari esigenze legate ad intolleranze alimentari, meglio chiamare in tempo. L’impasto del panettone è realizzato appositamente per il ripieno al gelato, tiene perfettamente la sua struttura fino al momento della consumazione. È una ricetta comprovata negli anni e che ha sempre grande successo. Inoltre, oltre alle scatole da torta, offriamo anche confezioni regalo colorate ed eleganti e abbiamo il servizio di consegna a domicilio con le applicazioni InConsegna.com, Deliveroo e Glovo».

Lo staff di Tutto Gelato è pronto ad accogliere i clienti nei seguenti orari di apertura fino all’8 gennaio: tutti i giorni dalle 7 alle 21 (eccetto lunedì 19 dicembre e 2 gennaio), il 24 dicembre dalle 7 alle 19, il giorno di Natale dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 21, il 26 dicembre dalle 9 alle 21, il 31 dicembre dalle 7 alle 19.

Tutto Gelato si trova in via V. Spalato 124 C-D a Macerata. Per ogni informazione contattate il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook ufficiale .

