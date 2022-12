MACERATA - Sono stati istituiti due premi di laurea, del valore di mille euro ciascuno

Nell’ambito del progetto dell’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, “Percorsi di cittadinanza e legalità: storie di diritti raccontati (d)agli studenti”, sono stati istituiti due premi di laurea, del valore di mille euro ciascuno, in materia di cultura della legalità.

Il riconoscimento verrà conferito alle migliori tesi magistrali sui temi della legalità, della condivisione dei principi costituzionali e dell’impegno contro le mafie e ogni tipo di violenza, elaborate in un percorso di laurea afferente alle classi di laurea in Scienze dei servizi giuridici, dei servizi sociali, in giurisprudenza o in scienze politiche. Possono partecipare al bando tutti gli studenti magistrali dell’Università di Macerata e dell’Università per Stranieri di Perugia che abbiano discusso la propria tesi negli anni 2021, 2022 o 2023 e che abbiano conseguito un voto non inferiore a 105/110.

Il progetto finanziatore, coordinato da Andrea Caligiuri, professore di diritto internazionale, e da Angela Cossiri, professoressa di diritto costituzionale, si avvale del supporto del Centro di Studi Costituzionali di UniMc e, oltre ai premi di laurea, prevede, per mezzo di un approccio innovativo, attività formative di approfondimento del binomio legalità-illegalità, attraverso il metodo del legal storytelling. E’ già possibile iscriversi sul sito www.unimc.it. Gli studenti interessati a partecipare al premio di laurea dovranno candidarsi entro il 15 dicembre 2023. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il bando sul sito www.unimc.it/albo_online o giurisprudenza.unimc.it, sezione “Utility”, alla voce “Opportunità per studenti e laureati”.