Un nuovo centro odontoiatrico a Civitanova, fiore all’occhiello del Centro medico diagnostico fisioterapico “La Fenice”. Ieri mattina lo hanno presentato ai microfoni di Radio Fm1, intervistati da Alessandro Luzi, il direttore generale del centro medico “La Fenice”, Alberto Gagliardi, l’odontoiatra e chirurgo Marco Ruggero Mariani e Maurizio Grasselli, anch’egli odontoiatra e direttore sanitario del Centro Odontoiatrico della Fenice di Civitanova

“La Fenice” ha sede anche a Porto Sant’Elpidio ed è proprio qui che da qualche mese è in funzione una risonanza magnetica ad alto campo 1,5 Tesla unica nelle regione Marche e terza in tutto il territorio nazionale. «Finora il nuovo strumento si è rivelato al di sopra delle aspettative – ha esordito Gagliardi -. Noi, come ogni novità, prevedevamo una prima fase conoscitiva e divulgativa per dar modo sia alla classe medica sia alla cittadinanza di conoscere questo nuovo strumento diagnostico innovativo e all’avanguardia, ma ciò è avvenuto in tempi più rapidi del previsto. Ad oggi stiamo facendo sedute di risonanza tutti i giorni, sia con sia senza contrasto, per qualsiasi segmento corporeo. Si sta rivelando molto utile specialmente per per tutto quello che prima non potevamo fare con la risonanza a basso campo 0.35 Tesla. Con questa ad alto campo è possibile fare tutte le risonanze d’organo, che si rendono importantissime per diagnosi precoci grazie alla notevole qualità dell’immagine che fornisce. Stanno venendo molti pazienti anche al di fuori della provincia: da Macerata, Ancona, Ascoli e persino qualcuno da fuori regione. Questo ci rende orgogliosi e soddisfatti dell’investimento fatto».

Ma se da un lato la sede di Porto Sant’Elpidio vanta la nuova risonanza magnetica, dall’altro quella di Civitanova offre un centro odontoiatrico specialistico unico nel suo genere, dove all’interno opera un equipe composta da professionisti. «Recentemente il centro è stato completamente rinnovato: ora abbiamo il doppio dei numeri di poltrone e una sala chirurgica dedicata esclusivamente all’odontoiatria. Basiamo il servizio che eroghiamo sull’alta qualità con la sinergia di professionisti che danno luogo a una multidisciplinarità difficile da trovare in altre strutture» ha proseguito Gagliardi.

«La disponibilità che l’azienda ha messo in campo per quanto riguarda gli spazi, le strutture e le attrezzature non ha eguali. Questo ci permette di affrontare ogni tipo di caso che si possa presentare, comprese le chirurgie rigenerative protesiche complesse – ha aggiunto il dottor Mariani -. A “La Fenice” contiamo sulla buona qualità dei trattamenti, dei materiali, degli strumenti, del miglioramento dei follow up e delle cure post operatorie, tanto da rendere migliore, più veloce e più completo tutto il percorso terapeutico di un paziente. Il punto focale di tutta la nostra attività è mettere la cura del paziente al primo posto, prestando attenzione alla sua salute e ai suoi bisogni, mettendolo al centro del trattamento anche dal punto di vista umano e non solo professionale».

A “La Fenice” i servizi sono molteplici. «Effettuiamo trattamenti a 360 gradi: dalla semplice igiene dentale, alla conservativa, all’endodonzia, fino ad arrivare a riabilitazioni protesiche più importanti o anche all’ortodonzia invisibile – ha spiegato il dottor Grasselli -. La visione del paziente oggi è completamente cambiata: se prima era mirata al ripristino della masticazione, oggi è maggiormente richiesta anche una visione estetica, pertanto anche da questo punto di vista cerchiamo di soddisfare le aspettative del paziente. Qui gli strumenti sono vari: dalle faccette in ceramica all’allineamento dei denti mediante mascherine invisibili di Invisalign. Inoltre ci occupiamo anche dell’estetica periorale perché il paziente ad oggi difficilmente accetta il processo di invecchiamento».

La chiosa dei due medici negli studi di corso Cefalonia ha infine riguardato le principali patologie legate ai denti e come prevenirle. «Negli adolescenti riscontriamo un carente allineamento dei denti con uno sviluppo non armonico delle arcate, mentre per quanto riguarda gli adulti molte delle patologie sono parodontali, ossia processi infiammatori che coinvolgono tutto quello che si trova a sostegno di un dente (gengive, osso..). Tuttavia – hanno concluso – tutte queste patologie possono essere affrontate tranquillamente nel centro medico “La Fenice”, però consigliamo di entrare in un percorso di igiene orale costante che permette di scongiurare diverse problematiche. Importante anche effettuare una visita di controllo semestrale o annuale per intercettare tali patologie e intervenire il prima possibile».

