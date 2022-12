FESTA - A trent'anni dal diploma all'istituto tecnico commerciale “ A. Gentili” di Macerata la classe si ritrovata a cena

Hanno voluto esagerare i ragazzi del V E anno 1992, istituto tecnico commerciale “ A. Gentili” di Macerata.

Al motto di “Separate i banchi, oggi compito in classe”, hanno voluto ritrovarsi ieri sera, nel locale La Foresteria, in zona Abbadia di Fiastra, dove qualcuno di loro aveva festeggiato i “100 giorni alla maturità” anni fa, e ad accoglierli festosi palloncini e una piccola lavagna completa di gessetti con su scritto lo stesso motto.

«Partiti con la sezione E, molti di coloro che hanno partecipato alla serata si sono intervallati, anche solo per un anno, o magari hanno frequentato solo un biennio, per poi passare all’indirizzo Programmatori o restare all’Amministrativo – si legge in uno scritto diffuso dagli organizzatori -. Non importa se la sezione è cambiata, negli anni che hanno condiviso insieme, hanno creato un gruppo che ha fatto fronte a lezioni di stenografia, economia, diritto, italiano, per cui perché non provare a ritrovarsi, per rivivere un po’ lo stesso clima? Grazie ai social, ai vecchi diari, al passaparola, creato il gruppo Whatsapp, eccoli qua, con qualche capello bianco in più, ma con la voglia di esserci. Esserci, perché, come i banchi durante i compiti in classe, anche le loro vite poi si sono separate, ma alla fine, i banchi si riavvicinano, e si torna in un attimo al clima più o meno goliardico-studioso di 30 anni fa. Buona vita, amici dallo zaino multicolore, un augurio dal cuore».