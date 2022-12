L'AMMINISTRAZIONE ha partecipato ieri all’evento regionale di presentazione del Fesr 2021-2027. La delegazione dei rappresentanti degli enti coinvolti ha poi raggiunto il capoluogo per visionare i risultati ottenuti attraverso l’attuazione della strategia In.nova Macerata. «Siamo pronti per accogliere nuove sfide per un’Europa più intelligente, più verde e più vicina ai cittadini»

«Il Comune di Macerata esempio virtuoso nell’esecuzione e nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi europei». A rendere noto il riconoscimento da parte della Regione Marche è l’amministrazione comunale dopo il duplice evento di ieri. L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Katiuscia Cassetta, è intervenuta infatti ieri, ad Ancona, all’evento regionale di presentazione del Fesr 2021-2027 alla presenza di Jo Govaerts della Direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione Europea.

Presenti anche l’assessore regionale alle Politiche Comunitarie Goffredo Brandoni, il dirigente della programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali della Regione Marche Andrea Pellei, il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini, Paola Bichisecchi, direttore generale di Confindustria Marche, Claudio Socci dell’Unimc, delegato delle quattro università delle Marche e Vincenzo Sordetti, Silvia Spinaci e Raffaella Rotiroti del Servizio Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali della Regione Marche.

«In questa giornata – si legge nella nota del Comune – importante per Macerata, città alla quale è stato riconosciuto dalla Regione Marche un ruolo rilevante nell’esecuzione e nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi europei, il Comune è stato scelto come esempio virtuoso dato che ha dimostrato la propria capacità, dopo il terremoto e la pandemia, di avviare alla conclusione, nell’ultimo biennio, i progetti finanziati con i fondi europei Fesr e Fse della programmazione 2014-2020». Successivamente il dirigente Pellei ha presentato la nuova programmazione 2021-2027.

«Macerata è stata invitata come unico organismo intermedio con capacità di gestione di fondi e grazie a questa opportunità ha sviluppato una strategia integrata con l’acquisizione di nuove competenze e una crescita professionale degli Uffici per mettere a terra importanti progetti per la valorizzazione del territorio, per renderlo attrattivo e offrire opportunità di lavoro e sviluppo – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Di grande rilevanza è stata l’ottima collaborazione tra Università, imprese ed enti per lo sviluppo dei progetti promossi in città come quello del Mercato delle Erbe. Ora, dopo il lungo percorso di ascolto e analisi delle esigenze del territorio promosso dalla Regione Marche, siamo pronti per accogliere nuove sfide e realizzare gli obiettivi Fesr 2021/27 per un’Europa più intelligente, più verde e più vicina ai cittadini».

La delegazione si è spostata poi a Macerata, dove ha incontrato il vice sindaco Francesca D’Alessandro, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta e l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi, per visionare i risultati ottenuti attraverso l’attuazione della strategia In.nova Macerata. «Gli interventi – prosegue la nota – finanziati con fondi europei per un importo di 6 milioni e 600mila euro hanno permesso di realizzare sei principali azioni: la promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni e tecnologie per la rigenerazione urbana negli ambiti della specializzazione intelligente (attraverso il finanziamento di un cluster costituito da una Ati tra imprese e le quattro università delle Marche), il sostegno all’innovazione e aggregazione in filiere delle Pmi culturali e creative della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione, (attraverso un bando per le imprese del settore culturale e creativo) lo sviluppo del polo delle scienze naturali e tecnologiche (riqualificazione del Matt, Mercato delle Erbe ed ex Casa del Custode). E poi ancora lo sviluppo e la promo commercializzazione dei prodotti culturali e turistici, l’illuminazione per l’efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano e la mobilità e l’accessibilità al sistema urbano. Le azioni con finanziamento Fse hanno permesso inoltre di realizzare tre corsi di formazione professionale: tecnico del marketing turistico, tecnico del marketing online e operatore dei beni culturali».