L’anno scolastico 2022-2023 si è avviato con una bella novità al liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata , annunciata opportunamente dalla dirigente scolastica Roberta Ciampechini, ospite nei locali degli Antichi Forni della città, in occasione della mostra organizzata dagli “Amici del liceo Galilei”: la ricorrenza del centenario dalla nascita del liceo scientifico cittadino.

Pertanto ogni iniziativa delle progettualità avviate già da settembre si colora del sapore della festa, che si è avviata ma che culminerà ad ottobre 2023, con una cerimonia di gala per il centenario.

Le attività dell’orientamento in ingresso sono partite con il 23 novembre, quando, in occasione della giornata nazionale dei licei matematici, il liceo scientifico Galilei di Macerata ha aperto le porte agli studenti delle scuole secondarie di I grado e alle loro famiglie per diffondere la conoscenza dell’Istituto. Dopo aver assistito dal laboratorio multimediale 1, in modalità online, alle iniziative organizzate dall’Umi, Unione Matematica Italiana, tra cui l’intervista ad Alessio Figalli (medaglia Fields 2018), i ragazzi e le ragazze delle terze medie hanno potuto assistere, in particolare ed in presenza, alla presentazione del Liceo Matematico a cura della professoressa Sabina Ascenzi e hanno potuto partecipare ad interessanti laboratori guidati dagli studenti del Galilei.

Sabato 17 dicembre si svolgerà, nella sede centrale del Liceo, in via Manzoni 95, la prima giornata di Scuola Aperta, con inizio alle 15.30 (prima fascia) e alle 17 (seconda fascia). Dopo la presentazione dell’offerta formativa a cura della preside i futuri liceali avranno la possibilità di visitare i locali della scuola e di partecipare ad attività laboratoriali organizzate dagli studenti del Galilei.

Seguiranno poi altre due giornate a gennaio, precisamente sabato 15 gennaio e domenica 21 gennaio 2023.

Nuova iniziativa di quest’anno è “Parla con noi e visita la succursale”: nelle giornate di sabato 3 dicembre, sabato 10 dicembre, sabato 14 gennaio e sabato 28 gennaio, alle 12 nella sede succursale del Liceo (via Gramsci, 39), un docente referente dell’Orientamento in ingresso sarà a disposizione delle famiglie interessate per illustrare i diversi indirizzi di studio e le progettualità presenti nel liceo, con possibilità di visitare i locali e i laboratori della sede succursale.

Infine, quest’anno è stato possibile riproporre un’attività molto amata dai ragazzi e che era stata sospesa a causa della pandemia: il progetto “Un giorno al liceo”, che offre agli studenti delle scuole secondarie di I grado la possibilità di frequentare le lezioni in una classe del liceo e vivere l’esperienza di essere un liceale per un’intera mattinata. Affianca questa iniziativa quella che si tiene nei laboratori del liceo per le classi terze delle scuole Secondarie di I grado:

• laboratorio di matematica: “I numeri di Fibonacci”, “Alla scoperta dei prodotti notevoli”, “Crittografi per caso”;

• laboratorio di fisica: “Le magie della pressione”, “Inseguendo un fascio di luce”;

• laboratorio di scienze: “I colori della chimica” ;

• laboratorio artistico.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi alle attività di orientamento si consiglia di consultare il sito alla pagina www.scientificomc.edu.it/pagine/orientamento-in-ingresso.

