DJ SET lungo corso Italia, ultimo appuntamento con il format pensato in collaborazione tra la discoteca Much More e l’amministrazione comunale per accendere la città nei sabati prima di Natale

Domani, sabato 17 dicembre, tornano i dj del Much More in centro a Castelraimondo. Ultimo appuntamento con il format musicale pensato in collaborazione tra la nota discoteca e l’amministrazione comunale per accendere il centro città nei sabati prima di Natale. Il primo appuntamento, che si è tenuto sabato 3 dicembre, è stato un grande successo e ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi che hanno invaso piazza Dante per la serata “Super90” con la musica dei dj Phil e Poldo. Il sabato successivo, 10 dicembre, causa pioggia l’evento è stato invece annullato e ora l’appuntamento è con la grande chiusura finale che riserverà ai presenti diverse sorprese. Innanzitutto, saranno due le postazioni musicali distribuite lungo corso Italia: la prima a cura di dj Riccardo Lori del format Notti Indie del Much More, la seconda a cura di dj Nicola Pigini, dj resident del locale matelicese e recentemente protagonista con la sua musica nei Jova Beach Party e durante il Giro D’Italia. Oltre alla musica spazio anche all’animazione che per l’occasione sarà itinerante lungo tutto il corso. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 18 e 30, con la musica che andrà avanti fino a tarda serata. L’ingresso è libero.