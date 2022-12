TREIA - Silvia Mascia Paolo ha ringraziato il personale scolastico dell'istituto comprensivo "Egisto Paladini" in occasione della tradizionale conviviale prefestiva

Il personale scolastico dell’istituto comprensivo “Egisto Paladini” di Treia si è incontrato per una cena conviviale, per il tradizionale scambio di auguri natalizi. «E’ stata una serata all’insegna dell’amicizia tra colleghi, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo, che per l’occasione ha salutato tutti i presenti con un caloroso messaggio – si legge in una nota -.

La dirigente scolastica, di nuova nomina, ha ringraziato per la calorosa accoglienza che le è stata riservata fin dall’inizio dell’anno scolastico e per la collaborazione e professionalità dci tutto il personale, che ogni giorno permette alla scuola di svolgere il suo ruolo fondamentale per educare le nuove generazioni. Molti i progetti messi in cantiere, che qualificano l’ offerta formativa. Uno degli obiettivi più importanti da raggiungere a breve è la realizzazione del nuovo polo scolastico di Passo di Treia, che secondo il progetto del Comune di Treia accoglierà le bambine e i bambini da zero a sei anni e poi per tutta la scuola primaria».