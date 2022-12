Quelli del ’50, da 23 anni insieme

CASTELRAIMONDO - Ennesimo raduno dei 72enni, che la settimana scorsa sono stati a Bolognola

Ennesimo raduno per “Quelli del ‘50” di Castelraimondo, che la settimana scorsa hanno preso come punto di riferimento Bolognola, ai piedi degli impianti sciistici di Pintura.

Ad ospitarli il ristorante “De Michelis”, che ha servito per l’occasione un menù che ha avuto come piatto principale la polenta. Un ritrovarsi che va in onda oramai da ventitre anni quando in occasione della prima “chiamata”, consumata a “La Madonna delle Macchie”, risposero una cinquantina di persone. Questa volta la ricorrenza, nel corso del rituale brindisi ben augurante per le prossime festività natalizie, è stata ricordata offrendo alle signore un agrifoglio ed ai signori una stampa degli anni Cinquanta che riproduce la parte storica di Castelraimondo ai piedi della torre del Cassero, riportando tutti indietro nel tempo di una quindicina di lustri. Un raduno che nonostante “i malesseri di stagione” è ben riuscito ed ha chiuso l’anno nel migliore dei modi rimandando ogni successivo proposito alla prossima primavera quando il calendario si aprirà con una uscita fuoriporta.