POTENZA PICENA - Mozione presentata dai capigruppo di minoranza Enrico Garofolo (Pd), Edoardo Marabini (Civico 49) e Stefano Mezzasoma (M5S)

«La giunta Tartabini provveda quanto prima ad un intervento urgente per una manutenzione straordinaria che riporti il tempietto presente nel parco della Rimembranza in condizioni di decoro e di dignità».

È questa la proposta che i capigruppo di minoranza Enrico Garofolo (Pd), Edoardo Marabini (Civico 49) e Stefano Mezzasoma (M5S) porteranno in Consiglio comunale avendo presentato insieme una mozione.

«Nel centro storico del nostro comune nel 1923 fu istituito il Parco della Rimembranza ricordo dei concittadini caduti nella prima guerra mondiale e nel 1927 in questo parco fu installato un tempietto votivo a maggior celebrazione dei militari potentini vittime dello stesso conflitto – Tale tempietto, costruito dalla ditta Ramponi e Mandolini di Recanati, fu ideato e poi donato al Comune di Potenza Picena dai fratelli Scarfiotti. Per questo motivo il Comune dedicò poi successivamente la via che costeggia il parco della Rimembranza all’avvocato Lodovico Scarfiotti fondatore e primo presidente della Fiat di Torino».

«Il tempietto di Parco della rimembranza è parte integrante della memoria e dell’identità cittadina e resta una testimonianza di un passaggio fondamentale della storia del nostro paese. Negli ultimi anni però le condizioni del tempietto sono diventate di estremo degrado e fatiscenza tanto da far temere la possibilità di un suo disfacimento. Poiché un intervento per restituire dignità e decoro può realizzarsi con risorse esigue – concludono i tre – chiediamo alla giunta Tartabini di programmare urgentemente e realizzare quanto prima la necessaria manutenzione attesa ormai da troppo tempo dai concittadini».