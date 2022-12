L'OPERA sul maestro maceratese, curata da David Miliozzi, parla del destino, dell’amore per il cinema e dell’importanza dei sogni

Macerata e le Marche protagoniste a Roma con la presentazione del libro “Immaginare Prima” di Dante Ferretti, che è stato uno degli eventi di chiusura della Fiera nazionale dell’editoria Più Libri Più Liberi.

Oltre all’autore erano presenti il curatore del volume, David Miliozzi, la direttrice editoriale del gruppo Jimenez, Michela Carpi, e la tre volte Premio Oscar, Francesca Lo Schiavo. Un momento di intimità in cui il maestro si è raccontato con ironia, sottolineando quanto le sue origini siano state fondamentali per molte delle sue invenzioni scenografiche. Pasolini, Fellini, Petri, Scorsese, Burton, Gilliam, Branagh, solo alcuni dei nomi che hanno accompagnato la serata. E soprattutto la straordinaria collaborazione con Francesca Lo Schiavo, cominciata nel 1981, con il film La pelle di Liliana Cavani. La celebre coppia, che con sei Oscar è in assoluto la più premiata di Hollywood, con commovente complicità ha raccontato aneddoti straordinari accaduti dietro le quinte di film che hanno fatto la storia del cinema. «Dopo aver sposato Francesca, sono diventato Dante Ferretti Lo Schiavo», ha scherzato il maestro, per evidenziare il carattere e la genialità di sua moglie. “Immaginare prima”, da oggi in tutte le librerie, è la prima autobiografia di Dante Ferretti, un libro imperdibile sul destino, l’amore per il cinema, e l’importanza dei sogni.