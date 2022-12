MACERATA - L'appuntamento con il docente Unimc in programma giovedì 15 dicembre alle 21 alla Galleria Antichi Forni

E’ il professor Marcello La Matina, docente di Semiotica e Filosofia del linguaggio, l’ospite dell’ultimo incontro dell’anno con la Scuola Popolare di Filosofia. La conferenza, che si terrà giovedì 15 dicembre alle 21 alla Galleria Antichi Forni, ha come titolo: “Verità e senso, tra Filosofia e Patristica Greca”. La sua guida, competente e appassionata, avvicinerà alla complessità del pensiero dei Padri della Chiesa: un percorso che vede il cristianesimo delle origini assorbire, almeno in parte, l’influenza del pensiero platonico, tra confronto e possibile dialogo. Ne deriva una filosofia che non è più esclusiva difesa della dottrina, ma una nuova prospettiva di pensiero e vita. Prossimi appuntamenti: a gennaio, il professor Paolo Giordani presenterà un ciclo di tre conferenze sul tema: “Complessità della realtà”, in altrettante epoche storiche.