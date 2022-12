MATELICA - Il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani: «La grande partecipazione ha confermato quanto questo comparto sia attivo nella nostra città»

E’ andata in archivio la prima “Trattorata matelicese” che si è tenuta ieri mattina tra piazzale Gerani e le vie della città.

«Successo sia dal punto di vista della partecipazione dei proprietari dei mezzi, in tutto circa 90 trattori, sia dal punto di vista del pubblico che ha apprezzato e ammirato i potenti macchinari che sono stati parcheggiati nella zona di piazzale Gerani», scrive il Comune. La mattinata, dopo il ritrovo, si è aperta con una messa officiata dal vescovo Francesco Massara, seguita da una benedizione dei mezzi. Successivamente, i trattori hanno sfilato per le vie della città e delle campagne, spostandosi a pranzo alla Gma Ristorazione. Ogni partecipante ha ricevuto in regalo un gadget. «La grande partecipazione alla “Trattorata matelicese” ha confermato quanto il comparto dell’agricoltura sia attivo nella nostra città – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani –. Tante famiglie che per una giornata hanno fatto festa e hanno tirato a lucido i loro mezzi con orgoglio e passione. Ringraziamo gli organizzatori di questa bella manifestazione sperando che in futuro possa essere ancora più partecipata».