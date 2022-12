SIGLATO l'accordo fra Unione Montana, Politecnica e allevatori. Il presidente dell’ente comunitario, Matteo Cicconi, ha sottoscritto la creazione di uno specifico gruppo operativo nell’ambito del progetto “Meridies”, che prevede un costo complessivo di 214mila euro, completamente finanziati

Una serie di interventi di gestione dei pascoli arborati e la sperimentazione di pratiche innovative di gestione della vegetazione e di gestione e rotazione dei pascoli sono in arrivo nel territorio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. Il presidente dell’ente comunitario, Matteo Cicconi, ha sottoscritto la creazione di uno specifico gruppo operativo nell’ambito del progetto “Meridies” dedicato alle innovazioni e alle strategie condivise per il recupero e la conservazione delle praterie arborate a supporto dei sistemi di allevamento della montagna. Il progetto è stato finanziato con il Psr Marche 2014-2020 (sottomisura 16.1 op. A azione 2).

Il gruppo, oltre che dall’Unione Montana Potenza Esino Musone, è costituito dall’Università Politecnica delle Marche, dalla Marca di Ancona Cia, dalla società agricola San Biagiolo, dall’azienda agricola Turchi Renzo, dalla società agricola Lorenzotti e dalla società Leode.

Il progetto avrà durata di tre anni ed è stato promosso e ideato dalla professoressa Marina Allegrezza e dal suo staff dell’Università Politecnica delle Marche. Lo stesso coinvolge le aziende agricole del territorio grazie ad investimenti per l’acquisto di mezzi e recinzioni mobili, per l’ottimizzazione dell’utilizzo dei pascoli e, quindi, della loro conservazione. Nel triennio saranno anche promossi diversi momenti divulgativi per la dimostrazione delle prove di campo e per la diffusione dei risultati finali. Il progetto prevede un costo complessivo di 214mila euro, completamente finanziati.