Auto in fiamme sullo svincolo dell’A14

CIVITANOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11,40 per spegnere il rogo. Non ci sono feriti

Auto prende fuoco sullo svincolo dell’A14 a Civitanova, sul posto i vigili del fuoco che hanno immediatamente spento le fiamme. È successo intorno alle 11,40 di questa mattina. La vettura che si è incendiata si trovata sullo svincolo in uscita da Civitanova per andare in direzione sud. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova che è stata supportata dai colleghi di Osimo. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non ci sono stati feriti.