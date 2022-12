MACERATA - Per l'iniziativa "Macerata... un Natale da favola!", allestito un set dove i bambini e le bambine della città potranno scattare delle foto

«Questo Natale è speciale per tutti – esordisce la Montecchiari – Dopo la pandemia finalmente si ritorna a festeggiare in compagnia, con serenità e speranza. Proprio per questo motivo, ci siamo uniti alle altre attività del centro storico per l’iniziativa “Macerata… un Natale da favola!”. Protagonista principale sarà il nostro grande schiaccianoci gonfiabile, che aspetta tutti i bambini e tutte le bambine che vorranno salutarlo e scattare una foto da condividere con noi».

La magia degli schiaccianoci che ha trasformato il centro storico di Macerata in una favola, ha portato un grande schiaccianoci gonfiabile anche all’Immobiliare Crescimbeni, di Michele Rango e Benita Montecchiari. L’attività “Immobiliare Crescimbeni” è nata nel 1999 nel centro storico di Macerata. Inizialmente situata in via Crescimbeni, successivamente si è trasferita in via Tommaso Lauri 28, attuale sede. L’agenzia immobiliare, che si occupa prevalentemente di gestione patrimoniale e locazione studenti, è cresciuta nel tempo grazie alla passione per questa professione e grazie alla fiducia, sempre crescente dei numerosi clienti. L’attività ha anche un altro ufficio in Corso Cairoli 54, dedicato alla vendita di luce e gas con la Goldenergy, dove si potranno programmare consulenze gratuite per le utenze di luce e gas con Veronica Perella.

«Vogliamo augurare ai nostri clienti e alle loro famiglie un sereno Natale e una grande speranza di rinascita per il 2023. Noi siamo pronti!».

Agenzia via Tommaso Lauri, 28 Macerata Tel. 0733470244

Agenzia Via Crescimbeni, 84 Macerata. Tel. 0733470244Agenzia Corso Cairoli, 54 Macerata. Tel. +39 389 945 2188

(Articolo promoredazionale)