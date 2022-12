CAMERINO - A segnalarlo è l'ente che invita a fare attenzione

Attenzione ai falsi tecnici del Comune. A Camerino qualcuno gira e con la scusa di fare dei sopralluoghi si presenta nelle case. A portare a galla la situazione è il Comune stesso. «Ci è stato segnalato che nel nostro territorio girano delle persone che si spacciano per tecnici comunali che devono fare dei sopralluoghi. Nessuna persona è stata autorizzata da questo Comune per svolgere tale servizio». Quindi se dovesse capitare che qualcuno si presentasse dicendo di essere un tecnico del Comune e volesse entrare in casa per fare un sopralluogo non va fatto entrare «se non si è sicuri della sua identità». Il Comune «invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione». Sarebbe poi utile avvertire le forze dell’ordine di persone sospette.