TRADIZIONI - Il primo prenderà il via domani alle 20,30 nella frazione Piane, poi si accenderanno anche quelli del quartiere di Regina Pacis (alle 21), del quartiere Casette (alle 21.15) e del quartiere Manozzini (alle 21,30)

La città di Matelica resta fedele alla tradizione dei focaracci del 9 dicembre che celebrano la traslazione della Santa Casa nella cosiddetta “Notte della Venuta”. La storia vuole che i fuochi odierni ricordino quelli che nel 1291 servirono ad illuminare la strada alla Santa Casa che in volo stava giungendo a Loreto. Un’usanza che a Matelica viene portata avanti in diversi quartieri con l’accensione di un falò nella serata appunto del 9 dicembre. Quest’anno saranno ben 4 i focaracci che rischiareranno la notte matelicese.

Il primo prenderà il via alle ore 20,30 nella frazione Piane, poi si accenderanno anche i focaracci del quartiere di Regina Pacis in via Fratelli Sciamanna (alle 21), del quartiere Casette in via Casette San Domenico (alle 21,15) e del quartiere Manozzini in via A. Merloni (alle 21,30).