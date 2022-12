NOZZE - Lei infermiera, lui ingegnere, si erano conosciuti sei anni fa alla discoteca Donoma. Oggi il matrimonio nella collegiata Santa Maria Assunta

Grande festa a Montecassiano per Lavinia Piccinini e Nicola Lelio. La coppia è convolata a nozze questa mattina, in centro, nella collegiata Santa Maria Assunta. Infermiera all’ospedale di Camerino, 29 anni, lei, ingegnere a San Benedetto, 33 anni, lui, si sono conosciuti sei anni fa dopo una serata al Donoma di Civitanova. Terminata la messa gli sposi e tutti gli invitati hanno proseguito i festeggiamenti a Villa Castellani, a Mogliano, con gli scherzi organizzati dagli amici, il taglio della torta, balli e animazione.

La coppia resterà ad abitare a Montecassiano, dove sono molto conosciuti. Lavinia è figlia del medico di base Enrico, appena andato in pensione, e di Paola Del Dotto, in passato politicamente impegnata nell’amministrazione comunale. Mentre i genitori di Nicola, Giammario Lelio e Marinella Mengoni, hanno una ferramenta in paese. «Tanti auguri dai vostri amici per una vita ricca di gioia e di felicità. Possiate vivere un matrimonio di pieno amore, circondati dall’affetto delle persone a voi più care».