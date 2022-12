MORROVALLE - Massimiliano Stizza insegnava Fisica al liceo Scientifico di Macerata. Si è spento dopo un ricovero improvviso in ospedale a Civitanova

Morto a 51 anni il prof Massimiliano Stizza, 51, docente di Fisica al liceo Scientifico Galileo Galilei di Macerata e prima ancora in altri istituti della provincia tra cui il liceo Artistico.

A stroncarlo un malore improvviso a seguito del quale Stizza è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Civitanova dove si è spento lunedì. Nei giorni scorsi aveva i colloqui con i genitori e la sua assenza online aveva subito fatto scattare la preoccupazione fra colleghi e genitori che hanno avvisato che il docente non si era collegato.

A ricordarlo gli amici: «Era un piccolo genio, ora ci ha lasciato e tutta la comunità di Trodica di Morrovalle (dove viveva, ndr) è rimasta attonita. In tanti si sono riuniti per l’ultimo saluto al nostro Mimmo. Era una persona generosa e impagabile che lascerà un vuoto incolmabile. I suoi studenti al funerale si sono stretti a lui per dirgli quanto amore e passione metteva nell’insegnamento. Loro riuscivano sempre a strappagli un sorriso».

