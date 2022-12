MACERATA - Ordinanza valida dalle 7,30 di domenica, corso Cavour off limits alle auto. Ecco le altre disposizioni

“Mercatino dell’artigianato, delle creatività e dei prodotti tipici” in programma in corso Cavour domenica, cambia la viabilità. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha infatti emesso un’ordinanza. In tutti e due i lati di corso Cavour, in pizza della Vittoria, in tutto il piazzale di Galleria Luzio e in piazza Garibaldi – eccetto gli stalli per persone con disabilità, per i veicoli di pubblica utilità e per i veicoli degli organizzatori (lato monumento Garibaldi) ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7 dell’11 dicembre e fino al termine della manifestazione.

Inoltre sarà in vigore la chiusura al traffico di Corso Cavour dalle 7,30 dell’11 dicembre e fino al termine della manifestazione con la seguente regolamentazione: divieto di transito in Corso Cavour, eccetto veicoli di soccorso, polizia e veicoli partecipanti all’organizzazione dell’evento (questi ultimi fino alle 10); deviazione del traffico (compreso servizio pubblico Apm, che potrà comunque accedere ai Giardini Diaz da piazza Pizzarello) sul percorso: via Roma, via Issy les Moulineaux, via Cioci, piazza Pizzarello, via Cadorna, via Mameli o via Tucci; divieto di transito in piazza della Vittoria, eccetto veicoli di soccorso e di polizia, valido per le direttrici di marcia confluenti in Corso Cavour, con posizionamento di idonee transennature e di sbarramenti fisici come da piano sicurezza.

Divieto di transito in via Morbiducci (tratto compreso tra via XXIV Maggio e piazza Vittoria) e in via XXIV Maggio eccetto veicoli di soccorso, polizia e residenti (con transennatura all’intersezione via Morbiducci e via XXIV Maggio); i veicoli dei residenti in uscita da via Morbiducci all’intersezione con piazza della Vittoria, saranno indirizzati a sinistra verso lo sbarramento con via Roma, dove potranno immettersi con l’ausilio del personale presente in servizio; l’uscita dei veicoli da via XXIV Maggio sarà consentita solo da via Corridoni.

Direzione obbligatoria a destra: all’intersezione tra via Roma e via Issy les Moulineaux, eccetto veicoli di soccorso, polizia, residenti e carico/scarico, valido per i veicoli diretti verso piazza Vittoria (con semi-sbarramento);