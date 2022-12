MACERATA - Assemblea degli iscritti e serata degli auguri per l'Ordine guidato dal presidente Luca Mira. Hanno ricevuto l'epitrocoide come riconoscimento per i 60 anni di iscrizione Loris Tartuferi e Giuseppe Sposetti che hanno idealmente passato il testimone ai nuovi professionisti

Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo e serata degli auguri: nei giorni scorsi si sono tenuti due importanti momenti per i commercialisti di Macerata e Camerino (circoscrizione del Tribunale di Macerata).

Durante i lavori assembleari al cine-teatro Italia, tutti i presenti hanno festeggiato i loro colleghi Giuseppe Sposetti e Loris Tartuferi per i 60 anni di iscrizione all’Albo. Insieme ad Alfonso Donadio, Angelo Francalancia, Antonio Verdini, Donato Morena, Mario Pirro e Nicola Mercuri, con 50 anni di professione, hanno dato il benvenuto a 46 giovani nuovi iscritti e nuove iscritte.

Attualmente, l’Ordine di Macerata conta 761 iscritti (721 Albo Commercialisti Sez. A – 8 Albo Esperti Contabili Sez. B – 32 Elenco Speciale) ed è il frutto dell’unione sancita nel 2005 tra il Collegio dei Ragionieri, il cui primo documento ufficiale di (ri)costituzione risale al 19 dicembre 1946, e l’Ordine dei Commercialisti Circoscrizione del Tribunale di Macerata, risalente ai primi mesi del 1981.

«Parole emozionanti e di benvenuto – si legge in una nota dell’Ordine – ai più giovani sono state pronunciate dai decani della categoria ad una assemblea attenta e sensibile che ha condiviso i valori professionali dell’onestà intellettuale, dei principi deontologici, dello spirito di sacrificio e della formazione continua non tralasciando quelli del divertimento e del piacere di festeggiare insieme. La ricetta di tantissimi anni passati in studio? La seria e onesta condotta di fare il bene delle aziende clienti, la ferrea volontà di studiare e la capacità di emozionarsi di fronte alle sfide professionali quotidiane.»

La cerimonia, rallegrata da brani strumentali eseguiti dalla “The Easy Winners” clarinet band, ha, altresì, visto la premiazione di 81 commercialisti e commercialisteche hanno compiuto i 25 anni di iscrizione all’Albo, i quali si sono stretti in una foto a ricordare i valori dell’unione e della continuità, principi riassunti dal logo scelto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’epitrocoide.

Il giorno seguente, gli iscritti si sono ancora incontrati per il tradizionale scambio di auguri di fine anno, insieme alla musica degli “Unici”, fantastica band di iscritti, accogliendo il saluto -a sorpresa- del presidente nazionale Elbano de Nuccio e alla presenza della Consigliera nazionale, Eliana Quintili, nonché dei presidenti degli Odcec di tutte le Marche.

Non è mancata una tradizionale tombola natalizia con la quale gli iscritti hanno raccolto risorse per una donazione in favore di due associazioni di volontariato operanti, con entusiasmo e carità umana, all’ospedale di Macerata.