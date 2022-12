CARRIERA - Ha 32 anni, nei giorni scorsi ha giurato fedeltà alla Repubblica al Tribunale di Ancona dove ha già preso ufficialmente servizio

E’ la prima cittadina di Potenza Picena ad intraprendere la carriera in magistratura. Elena Belvederesi, 32 anni, nei giorni scorsi ha giurato fedeltà alla Repubblica al Tribunale di Ancona dove ha già preso ufficialmente servizio. Laureatasi in Giurisprudenza all’Università di Macerata ha successivamente svolto, per un anno e mezzo, tirocinio volontario nella Procura del capoluogo dorico. Abilitata alla professione di avvocato ha superato il concorso in magistratura lo scorso mese di novembre e dal 6 dicembre è stata assegnata al Tribunale di Ancona. «Tanta determinazione e tanti sacrifici – ha riferito con giusto orgoglio il papà Aldo, già Luogotenente dei Carabinieri – è quello che ha voluto sempre fare ed è riuscita a coronare il suo sogno. Sono certo che saprà svolgere un ruolo così delicato e difficile nel migliore dei modi». Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini che a breve incontrerà il neo magistrato.