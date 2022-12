IL CEDIMENTO di una cavità su viale della Repubblica ha provocato una voragine sulla strada e la chiusura della via. Non ci sono feriti, l'abitazione era inagibile da tempo

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Crolla la grotta all’interno di una casa inagibile a Civitanova Alta, interdetta l’abitazione, coinvolta anche la strada, viale della Repubblica.

Un cedimento ha interessato questa mattina un’abitazione al civico 37 di Civitanova Alta provocando una voragine sulla strada. Il comune ha emesso un’ordinanza per interdire l’accesso all’unità immobiliare coinvolta, seppur già inagibile e non utilizzata, e ha invitato i proprietari dell’immobile a presentare, entro 5 giorni, un progetto a firma del tecnico abilitato per la chiusura delle cavità crollate e di effettuare l’intervento di ripristino del sottofondo e della pavimentazione stradale.

I tecnici del Comune, con l’ausilio della squadra di pronto intervento, hanno subito transennato l’area predisponendo la deviazione del traffico su via del Porto, la strada che all’altezza di porta Zoppa si raccorda alla comunale San Domenico. In mattinata si è provveduto ad ispezionare il piano seminterrato che dà accesso alla grotta, per rilevare lo stato dei luoghi. Il crollo non ha interessato le strutture portanti dell’edificio, né quelle degli edifici vicini. La cavità si estende dalla parete esterna dell’immobile verso nord, al di sotto del marciapiede e della carreggiata stradale. Nessuno è rimasto ferito dal crollo. Attualmente i tecnici dell’Atac stanno effettuando verifiche sulle reti tecnologiche per rilevare eventuali danneggiamenti. Viale della Repubblica resterà chiusa al traffico fino al ripristino e messa in sicurezza della sede stradale.