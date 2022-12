MACERATA - Un 20enne è stato sanzionato dalla polizia perché in stato di ebrezza. Ha anche colpito un cliente con uno schiaffo

Ubriaco disturba i clienti di un locale in piazza Mazzini, a Macerata: multato un 20enne. La vicenda risale al 3 dicembre. Intorno alle 2 di notte una volante è giunta in piazza Mazzini dopo una richiesta di intervento per via di un giovane che stava molestando i clienti di un locale. Il titolare, quando sono arrivati i poliziotti, ha spiegato che un giovane, al rifiuto di servirgli alcolici perché visibilmente ubriaco, questo aveva iniziato ad insultare e molestare il personale del locale.

Inoltre, aveva anche colpito con uno schiaffo un ciente che era intervenuto per calmarlo ed accompagnarlo fuori di locale. Il 20enne, di origini albanesi, residente in città, veniva quindi accompagnato fuori dai poliziotti intervenuti e multato perché in stato di ebrezza.