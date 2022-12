TOLENTINO - Iniziativa del Rotary, si è parlato anche di energia con l'ingegnere nucleare Michele Eugenio Mandozzi

Nell’ultimo evento del Rotary Tolentino è stato affrontato il tema ”energià” con un relatore d’eccezione, l’ingegnere nucleare Michele Eugenio Mandozzi. Un argomento alquanto attuale considerato il problema del ”caro bollette”.

L’evento si è tenuto al convento della comunità degli agostiniani di Tolentino. All’inizio della serata è stato consegnato il Paul Harris Fallow, onorificenza più ambita nel Rotary, al centenario Arnaldo Marcelletti, che lo scorso settembre ha ottenuto il premio cittadino tolentinate dell’anno. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente del Rotary Tolentino, Stefano Ferranti e dal sindaco Mauro Sclavi. Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche uno dei soci del club, Jonathan Sileoni, che si è raccontato. Carla Passacantando, inoltre, ha riferito dell’occasione che i ragazzi dell’Interact Club Tolentino hanno avuto, ricevendo il plauso del Distretto 2090, con la partecipazione al forum di Assisi, dedicato alla sostenibilità ambientale, con relatori Ermete Realacci e il metereologo Luca Mercali e collegamenti con numerosi Paesi esteri.

Al forum il presidente dell’Interact Tolentino, Alessandro Manari, è così intervenuto per esporre l’attività del club che prevede anche l’organizzazione di un convegno a livello internazionale con il collegamento di diversi Paesi in base agli scambi culturali dei ragazzi del Rotary Tolentino. Alla serata del sodalizio tolentinate, infine, erano presenti anche i compagni di classe del Liceo classico di Michele Eugenio Mandozzi, grazie all’interessamento del rotariano Pietro Cruciani, compagno di scuola del primo. Proprio qualche settimana fa si erano rivisti davanti ad una tavola imbandita per festeggiare i cinquanta anni dal diploma conseguito così nel 1972.