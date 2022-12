Civitanova Alta brilla per il Natale

FESTE - In programma l'8 dicembre l'accensione delle luci e l'apertura delle attrazioni: ci saaranno nel borgo alto presepi in mostra, la casa di Babbo Natale e alle 18.30 concerto Gospel

Dopo l’accensione delle luminarie a Civitanova porto, giovedì 8 dicembre sarà Civitanova Alta sarà sotto i riflettori con tanti eventi in programma promossi dall’amministrazione comunale all’interno del cartellone “Civitanova…l’emozione del Natale”. Si inizia alle 15 con l’inaugurazione dei presepi, esposizione delle creazioni dei maestri presepisti, veri capolavori provenienti anche da Napoli e con l’apertura della casa di Babbo Natale al chiostro di san Francesco, con Babbo ed elfi che faranno divertire i bambini, a cura della Proloco del Colle. Fino al tardo pomeriggio, il centro sarà animato dalle esibizioni degli artisti di strada per le vie del borgo. Torna anche l’iniziativa “Mani in pasta e storie in festa” dedicata ai bambini a cura dell’associazione Sted, mentre alle 17.30, avrà inizio la cerimonia di accensione delle luminarie e dell’albero di Natale di piazza della Libertà alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e degli assessori, con la partecipazione dei referenti delle associazioni e della banda musicale di Civitanova. Alle 17.30 visite guidate alla pinacoteca e lectio, alle 18.30 nello spazio multimediale San Francesco, si svolgerà il concerto Gospel “Quelli che…non solo gospel“, ad ingresso libero. In paese, si può anche ammirare “Ghirlandando”, l’iniziativa delle “Sentinelle del Mattino” in collaborazione con Deva Ars e circolo fotografico Il faro, tre realtà che hanno coinvolto tutto il borgo per abbellire ogni portone.

A Civitanova porto invece spazio alle attrazioni itineranti con Marameo white horse dance, animazioni itineranti e lo spettacolo dell’influencer dei bambini Carolina, Un Natale favoloso, a teatro Rossini (doppio spettacolo alle 15 e alle 18). Sempre dall’8 dicembre, alla palazzina del Lido Cluana giochi divertimento e sorprese per bambini di tutte le età in compagnia delle simpatiche animatrici Nataline. Ingresso gratuito