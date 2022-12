RICONOSCIMENTO - iGuzzini Illuminazione di Recanati, Industria Chimica Adriatica, Eurosuole ed Eastlab di Civitanova, Goldenplast di Potenza Picena, Rodo Firenze di Mogliano, Erreuno di Tolentino tra le 40 vincitrici di questa edizione

iGuzzini Illuminazione di Recanati, Industria Chimica Adriatica di Civitanova, Goldenplast di Potenza Picena, Eurosuole di Civitanova, Rodo Firenze di Mogliano, Erreuno di Tolentino ed Eastlab di Civitanova sono fra le imprese maceratesi vincitrici del Best Value Award Marche. Imac, King, Rodo Firenza, Minoan Agencies e Scatolificio Vec sono le prime aziende marchigiane classificate nelle diverse categorie per l’edizione 2022 del progetto nato dall’intuizione del team di Imprenditore Smart, che da cinque anni sta promuovendo l’idea di una cultura della creazione di Valore Aziendale. Ieri sera al Fermo Forum si è tenuto l’ormai tradizionale e atteso evento di premiazione delle oltre 40 aziende vincitrici, organizzato in collaborazione con Banca Mediolanum, a cui hanno partecipato un centinaio di imprenditori da tutte le Marche.

«La ricerca che è alla base del BVA ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli imprenditori sull’importanza di conoscere e sottoporre a monitoraggio il valore della propria azienda – afferma Sebastiano Di Diego, founder di Imprenditore Smart e ideatore del premio -. Al riguardo sottolineo un dato: secondo una ricerca citata da Cnbc il 98% degli imprenditori non ha idea di quale sia il valore della sua azienda. In un mondo in cui tutti conoscono e monitorano il valore dall’asset più importante del loro patrimonio (dalla propria abitazione, agli investimenti finanziari, ai gioielli alle opere d’arte o semplicemente all’auto), sorprende che l’imprenditore non conosca il valore del suo asset più importante. La cosa è preoccupante considerato che la maggior parte delle decisioni cruciali di un imprenditore avranno al centro proprio il valore aziendale. Si pensi all’apertura del capitale, al passaggio generazionale, all’integrazione con altre società o semplicemente ai rapporti con il mondo finanziario. Nel nostro piccolo, abbiamo voluto colmare questo gap riportando al centro della strategia aziendale proprio il valore aziendale».

La prima edizione del premio si è svolta nelle Marche nel 2018, prendendo in esame 6.700 imprese marchigiane. Quest’anno le imprese finaliste sono state selezionate su un campione di 8.929 aziende, che hanno espresso un valore globale di 13,2 miliardi di euro. «L’analisi dei dati sulle aziende di quest’anno – si legge nella nota – dimostra che gli imprenditori marchigiani sanno valorizzare le loro tradizioni, senza mai perdere le opportunità di innovazione e senza rinunciare alla qualità e alla creatività».

«Per rendere il confronto il più omogeneo possibile – spiega la nota – le imprese sono suddivise in quattro classifiche in base al range di valutazione dell’azienda, associate a quattro grandi superpredatori: Leone (valutazione oltre 100 milioni di euro), Tigre (valutazione tra 50-100 milioni di euro), Pantera (valutazione tra 10-50 milioni di euro) e Ghepardo (valutazione tra 5 e 10 milioni di euro). Sono questi dei predatori alfa, cioè animali che giunti all’età adulta sono al vertice della catena alimentare nel loro ambiente naturale e non sono potenziali prede per nessun’altra specie. Simboleggiano quindi imprese forti e di valore, che si collocano all’apice nel proprio range di valutazione dell’azienda. Quest’anno una nuova categoria è stata introdotta all’interno del premio – prosegue la nota -. Arrivati alla quinta edizione del BVA, è ora possibile fare delle valutazioni in merito all’andamento di questo periodo. La categoria delle “Aziende Lupo” è riservata alle imprese che hanno saputo migliorare costantemente il proprio valore nell’arco di questo quinquennio, dimostrando una particolare attitudine alla resilienza e a una visione d’insieme ampia e lungimirante, capace di fronteggiare il periodo complesso in cui ci troviamo – conclude la nota -. Il lupo simboleggia quindi la forza e la grande capacità adattiva ai mutamenti esterni, che le aziende premiate avranno l’onore di rappresentare per il prossimo anno».